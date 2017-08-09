不分國界的愛 外籍看護樂當志工

Yuni照顧植物人相當細心，會與植物人說話、觀察細微的反應，一點點無聲的回饋都是Yuni擔任志工的動力。（李忠一攝）

Yuni（左一）擔任創世志工，讓羅東分院院長陳淳妍（左二）等人相當感動，Yuni還將前雇主黃文明（左四）、創世志工劉美惠（左三）視同家人。（李忠一攝）

印尼籍看護Yuni，2年前在雇主黃文明的支持下，成為創世基金會羅東分院首位外籍志工。

36歲的Yuni是在6年前來台，她照護中風而成為植物人的林阿蓮阿嬤，林阿蓮的丈夫黃文明看到Yuni的自動自發、貼心照護，讓黃文明相當感動。

Yuni為了不讓雇主覺得隔閡，還會稱呼黃文明、林阿蓮為爸爸媽媽。Yuni貼心的做法，也讓年逾七旬的黃文明認為「我好像多了一名女兒！」2年前，黃文明的好友、擔任創世愛心志工的劉美惠，邀請Yuni來羅東分院當志工。

今年5月林阿蓮阿嬤過世，Yuni到新的案家擔任看護，但她依舊擔任創世志工，每個月還會請假一天，探望如同家人一般的黃文明。

黃文明說，Yuni非常有愛心，也很努力在從事看護工作，非常贊同、鼓勵她當志工。Yuni說：「在台灣我有一個媽媽（指林阿蓮），還有一個姊姊（指劉美惠），台灣就像是我的故鄉，我很開心，不覺得孤單。」

(中時)