寶可夢煙斗加神力女超人大麻 留學男：國外這沒什麼

警方查獲寶可夢造型的吸毒煙斗。（陳鴻偉翻攝）

大麻以神力女超人卡通做為包裝。（陳鴻偉翻攝）

澳洲留學的楊嫌，認為大麻在外國根本沒什麼。（陳鴻偉翻攝）

35歲楊姓男子曾在澳洲讀書，認為大麻不算毒品，吸食沒有問題，回台後無所事事，開始向販毒集團批購大麻，除自己吸食也伺機販售牟利，中正二警分局經多日追查，日前前往板橋住家逮捕楊嫌，查獲用「神力女超人」當包裝的大麻35公克、寶可夢寶貝球造型的煙斗、安非他命15公克，以及磅秤、分裝袋等證物。

楊嫌在警局否認販毒，還辯稱大麻根本不能算毒品、「這在澳洲根本不算什麼！」並強調買來都是自己吸食，警方偵訊後，依毒品罪將他移送法辦。

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(中時)