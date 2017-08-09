2男見警巡邏緊張開槍 警英勇壓制

新興分局自強所員警李秉衡、黃博鈞今下午執行查贓勤務時，在新田路297號前發現2名男子行跡可疑而上前盤查，其中1名男子情急下開1槍，幸未擊中任何人，員警2人英勇合力衝上前將開槍的男子壓制逮捕，另1人嚇得丟下另把槍，趁機逃逸，警方現場查扣2把改造手槍；警方表示，當場逮捕的開槍男子是37歲柯姓男子，經查有毒品、槍砲等前科，正訊問調查事件始末外，也全力追緝在逃共犯。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)