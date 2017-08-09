國軍擬換艾森豪夾克 柯志恩吐槽大鵬：美軍都不穿了

圖為陸軍(左起)、海軍、海軍陸戰隊、空軍的新款夾克。(資料照片 陳怡誠攝)

國防部日前公布新的短夾克款式，預定年底部隊都要換裝。這次換裝理由很簡單，是國防部長要讓軍人看起來更帥氣。不過，國民黨立委柯志恩說，類似美式艾森豪夾克的款式，防寒效果不佳，連美軍都不穿了，難道大鵬部長還在懷念二次大戰或者諾曼地登陸？應該多花點心思在國防戰備與訓練，或是募兵等事比較實在。

柯志恩今（9）日在臉書po文指出，馮世寬部長日前表示，年輕時曾看美軍穿著艾森豪短夾克，帥勁十足，非常羨慕。他話說完2周後，國防部就公布了類似美式艾森豪夾克的款式，預計年底換發，每件3千元，預算約2億。

柯志恩認為，帥氣的軍服當然能展現軍人的儀態與精神，但美觀之餘也要兼顧實用。有人認為短式夾克雖然合身，但沒有毛裡，防寒效果不佳。台灣冬天在北部和外島地區經常又濕又冷，這件短式夾克是否受國軍的青睞，可能是一大問號？

今年國防預算有3217億，2億元雖只占區區小數，但也是一筆錢，不該只因部長喜歡艾森豪短夾克，就不考慮實用與必要性。況且艾森豪短夾克都已經是70多年前的事了，現在連美軍都不穿了，難道大鵬部長還在懷念二次大戰或者諾曼地登陸？

柯志恩提醒大鵬部長，帥氣不是靠夾克！要提高軍人的榮譽感是好事，事有輕重緩急，募兵狀況不佳，軍中又缺軍官，軍演狀況也不少，我們的雄二、雄三，甚至老古董的鷹式飛彈都出了問題，馮部長想要國軍穿帥一點的同時，是否也應多花點心思在國防戰備與訓練？軍人服裝再帥氣，若欠缺軍魂軍紀，以及軍人原本應有的榮譽感，這樣的軍隊能打仗嗎？

(中時電子報)