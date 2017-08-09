國軍擬換艾森豪夾克 柯志恩吐槽大鵬：美軍都不穿了
國防部日前公布新的短夾克款式，預定年底部隊都要換裝。這次換裝理由很簡單，是國防部長要讓軍人看起來更帥氣。不過，國民黨立委柯志恩說，類似美式艾森豪夾克的款式，防寒效果不佳，連美軍都不穿了，難道大鵬部長還在懷念二次大戰或者諾曼地登陸？應該多花點心思在國防戰備與訓練，或是募兵等事比較實在。
柯志恩今（9）日在臉書po文指出，馮世寬部長日前表示，年輕時曾看美軍穿著艾森豪短夾克，帥勁十足，非常羨慕。他話說完2周後，國防部就公布了類似美式艾森豪夾克的款式，預計年底換發，每件3千元，預算約2億。
柯志恩認為，帥氣的軍服當然能展現軍人的儀態與精神，但美觀之餘也要兼顧實用。有人認為短式夾克雖然合身，但沒有毛裡，防寒效果不佳。台灣冬天在北部和外島地區經常又濕又冷，這件短式夾克是否受國軍的青睞，可能是一大問號？
今年國防預算有3217億，2億元雖只占區區小數，但也是一筆錢，不該只因部長喜歡艾森豪短夾克，就不考慮實用與必要性。況且艾森豪短夾克都已經是70多年前的事了，現在連美軍都不穿了，難道大鵬部長還在懷念二次大戰或者諾曼地登陸？
柯志恩提醒大鵬部長，帥氣不是靠夾克！要提高軍人的榮譽感是好事，事有輕重緩急，募兵狀況不佳，軍中又缺軍官，軍演狀況也不少，我們的雄二、雄三，甚至老古董的鷹式飛彈都出了問題，馮部長想要國軍穿帥一點的同時，是否也應多花點心思在國防戰備與訓練？軍人服裝再帥氣，若欠缺軍魂軍紀，以及軍人原本應有的榮譽感，這樣的軍隊能打仗嗎？
(中時電子報)
文章來源：柯志恩臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。