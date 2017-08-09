「神鬼傳奇–神氣活現」 刺青展搞創意

嘉義縣神鬼傳奇迎宗教月，找來刺青師父為模特兒刺上神鬼圖案。（余信賢攝）

嘉義縣神鬼傳奇迎宗教月，正在體驗刺青。（余信賢攝）

嘉義縣神鬼傳奇迎宗教月，縣長張花冠（左五）、民雄鄉長何嘉恆（左三）、蔡易餘立委辦公室副主任陳尚雍（左一）、副縣長吳芳銘（右三）、文觀局長許有仁（右一）共同出席活動。（余信賢攝）

嘉義縣農曆7月的盛大宗教慶典「全台獨嘉．神鬼傳奇」即將登場，於9日在文觀局舉行記者會，活動不但有宗教信仰的神聖與莊嚴性，在不失傳統前提下，加入現代創意、趣味元素，利用「神鬼特展–獨嘉刺青展」，讓民眾透過主題活動「知神識鬼」，創造嘉義縣宗教文化觀光新時代與新視界。

為迎接即將到來的宗教月，舊稱鬼月，嘉義縣政府將在8、9月推出一系列以神鬼為主的活動，讓民眾對傳統鬼月觀念改變，鬼月到，免緊張，神氣活現保平安。

今年的「全台獨嘉．神鬼傳奇」除保持原有宗教信仰的神聖莊嚴外，加入現代創意及趣味元素，並推出「神鬼特展–獨嘉刺青展」，民眾可透過主題活動「知神識鬼」創造嘉義縣獨有的宗教文化觀光。

本次活動結合嘉義縣山、海區兩大宮廟民雄大士爺廟及布袋過溝建德宮，也把大士爺廟的鑼及建德宮的神轎移至現場，副縣長吳芳銘敲響大士爺廟的銅鑼，象徵大士爺祭起跑；吳芳銘也扛起建德宮出巡使用的神轎體驗。現場還有嘉義縣特色伴手禮，有虱目魚丸、菜頭糕，乾拌麵等，歡迎民眾除參加活動外，還可購買嘉義特色伴手禮分送親朋好友。

縣長張花冠指出，神鬼傳奇活動有布袋過溝建德宮傳承百年的「火燈夜巡」及民雄大士爺廟的「迎大士爺」外，還有「神鬼嘉年華」、及「神氣活現迎大士踩街趣」，現場還會安排首座DIY，跳脫傳統，將活動打造成嘉義縣的萬聖節。

(中時)