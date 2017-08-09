「神鬼傳奇–神氣活現」 刺青展搞創意
嘉義縣農曆7月的盛大宗教慶典「全台獨嘉．神鬼傳奇」即將登場，於9日在文觀局舉行記者會，活動不但有宗教信仰的神聖與莊嚴性，在不失傳統前提下，加入現代創意、趣味元素，利用「神鬼特展–獨嘉刺青展」，讓民眾透過主題活動「知神識鬼」，創造嘉義縣宗教文化觀光新時代與新視界。
為迎接即將到來的宗教月，舊稱鬼月，嘉義縣政府將在8、9月推出一系列以神鬼為主的活動，讓民眾對傳統鬼月觀念改變，鬼月到，免緊張，神氣活現保平安。
今年的「全台獨嘉．神鬼傳奇」除保持原有宗教信仰的神聖莊嚴外，加入現代創意及趣味元素，並推出「神鬼特展–獨嘉刺青展」，民眾可透過主題活動「知神識鬼」創造嘉義縣獨有的宗教文化觀光。
本次活動結合嘉義縣山、海區兩大宮廟民雄大士爺廟及布袋過溝建德宮，也把大士爺廟的鑼及建德宮的神轎移至現場，副縣長吳芳銘敲響大士爺廟的銅鑼，象徵大士爺祭起跑；吳芳銘也扛起建德宮出巡使用的神轎體驗。現場還有嘉義縣特色伴手禮，有虱目魚丸、菜頭糕，乾拌麵等，歡迎民眾除參加活動外，還可購買嘉義特色伴手禮分送親朋好友。
縣長張花冠指出，神鬼傳奇活動有布袋過溝建德宮傳承百年的「火燈夜巡」及民雄大士爺廟的「迎大士爺」外，還有「神鬼嘉年華」、及「神氣活現迎大士踩街趣」，現場還會安排首座DIY，跳脫傳統，將活動打造成嘉義縣的萬聖節。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。