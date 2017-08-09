失智日照中心 小小照服員陪伴長輩

台南市荷園佳里失智日照中心最近加入了一批小小照服員，陪伴長輩玩團康活動。（洪榮志攝）

台南市社會局委託財團法人台南市私立荷園社會福利慈善事業基金會辦理的荷園佳里失智日照中心，最近加入了一批小小照服員，跟著工作人員一起帶長輩做健康操、玩團康活動，貼心的為長輩遞上茶水，與長失智長輩貼心互動，讓整個中心笑聲不斷，氣氛融洽。

荷園佳里社工林素華說，鑑於在服務過程中發現，每當有小朋友到日照中心參觀時，長輩們的心情總是特別愉悅。為了推廣友善失智長者的理念，該中心特別從105年開始試辨小小照服員夏令營活動，邀請轄內國小學童、或是中心長輩的孫子，到中心來體驗與失智長輩的互動，同時也瞭解照顧失智長輩需注意的事項。

這項活動去年推出後，獲得許多長輩、家屬及小朋友家長的肯定，中心特別在今年7月及8月各辦理一場為期一周的夏令營活動，每場招收8位小朋友，每天都到中心體驗及學習照顧失智長者，希望能讓社區中的孩子對於失智長輩有更多的認識。

學員志偉的奶奶是日照中心的長輩，此次在爸媽的支持下報名參加小小照服員夏令營活動，當他第一天到日照中心，看到那麼多長輩且有失智的阿公阿嬤時，讓他及其他小朋友都感到有些膽怯；但熱情又熟練的工作人員用「帶動唱」的方式來暖場，搭配有趣的影片，教導小朋友們認識老化的過程，以及對失智長者的基本認識，漸漸消除他們緊張的情緒。

小朋友們透過中心每天系列的活動安排，與長者們一起運動、遊戲、製作點心及代購生活物品，長者看到如同家中孫子一般年紀的孩子，臉上不禁流露開心、疼愛的表情，小朋友們與長者閒話家常，長輩們笑聲不斷，連做起健康操都特別邁力。志偉說，原本都不知道該如何跟奶奶互動，但從參加夏令營活動後，反而能跟奶奶有說有笑，爸媽也對志偉和奶奶的關係變化感到驚喜。

台南市社會局照管中心主任洪明婷表示，面對少子化、高齡化及家庭型態改變的現象，以小小照服員夏令營的活動方式，使小朋友自然而然學習到對生命的關懷與體貼，並了解長照2.0相關服務內容，能將照顧理念及失智症宣導向下紮根。

(中時)