沙坑國小老樹病了 樹醫生來呼呼

樹醫生團隊來到新竹縣沙坑國小，利用專業工具來拯救老樹性命。(邱立雅攝)

新竹縣橫山鄉沙坑國小操場上一棵苦楝樹「年老體衰」，更曾遭受雷擊導致樹枝斷裂，引起木材腐朽，若不加以治療，未來恐有傾倒或死亡的疑慮。福田樹木保育基金會今(9)日上午帶領樹醫生團隊來給老樹治病。

這株超過60歲的老樹由於根系發展受限，植株清瘦，樹醫生團隊先在周圍灑水並利用氣鏟鬆動周圍泥土，讓老樹的根能夠成長，穩固樹基。

為期5天的救治將帶給老樹重生的機會。沙坑國小校長余志鴻指出，老樹代表校友們的回憶，未來老樹重新茁壯後，將會舉辦老樹音樂會等相關活動，也會透過環境教育，讓學童們了解護樹的重要。

(中時)