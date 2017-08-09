嘉縣半天岩紫雲寺蓮心廣場、紫雲廊道 落成啟用

嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺東側的蓮心廣場於9日正式落成啟用。（余信賢攝）

嘉義縣政府改造位於番路鄉的縣定古蹟–半天岩紫雲寺東側空間，引入在地產業，文化加值、創新思維，營造半天岩紫雲寺周邊實質休憩功能外，更打造番路鄉觀光優勢與旅遊主題，於9日正式落成，縣長張花冠、文觀局長許有仁、阿管處處長馬惠達共同出席落成典禮。

嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺見證先民移墾的路程，也是嘉義縣定古蹟，恰好可做為阿里山國家風景區北門戶上的重要景點，東側空間重新規劃為昇龍觀音廣場，周邊以簡潔開闊的景觀綠美化，及夜間照明設施，烘托出昇龍觀音的莊嚴。蓮心廣場以觀音座蓮為設計，入口的紫雲燈柱上書有紫雲寺傳說與神蹟，引領遊客進入紫雲寺的信仰與傳奇，立體蓮花瓣造型的步道及主題廣場，都是觀音的意象，還以可愛的小沙彌點綴美化既有的山泉水井與兒童遊憩設施。

縣長張花冠指出，紫雲寺周邊環境美化面積5200平方公尺、紫雲廊道長20公尺，去年7月開工，今年7月完工，並於8月9日落成啟用。可搭配太平雲梯、天空廊道等景點，未來觀光人潮與發展可期，因此打造番路鄉在地觀光優勢與旅遊主題，提升景觀遊憩設施。

文觀局長許有仁表示，新落成的廣場有可愛的小沙彌點綴美化既有的山泉水井與兒童遊憩設施，同時還有以紫雲寺民國59年募款興建獨特八卦灶與廚房的設計意象，廊道則有陶板描述紫雲寺沿革，歡迎大家都能來體驗紫雲寺之美。

(中時)