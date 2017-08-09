讓蜜蜂背著晶片飛 中正大學開發全台最小雷達系統

蜜蜂背著晶片飛（中正大學提供）

蜜蜂背著晶片飛（中正大學提供）

讓蜜蜂背著晶片飛！要做一個可偵測蜜蜂的雷達很不容易，隨著小型生物研究逐漸普遍，更需要特性良好的雷達系統支援實驗進行。中正大學電機系副教授蔡作敏開發了具高靈敏度的「新型諧波雷達系統」，可偵測、定位並記錄如蜜蜂等昆蟲的蹤跡，準確率超過80％，更可量測到比雜訊小上1000倍的訊號，提供學者一個觀察和研究昆蟲生態、昆蟲疾病成因的工具。

近年全球各地蜜蜂的數量不斷減少，由於大多作物仰賴蜜蜂授粉，爆發農作物糧食危機。為了找出蜜蜂消失的原因，不少學者著手進行研究，中正大學電機系副教授蔡作敏也針對搜尋蜜蜂，開發新型的諧波雷達系統。蔡作敏說：「原先在台大當博士後研究員時，加入了台大電機系、昆蟲系的跨領域研究團隊，研製雷達系統硬體，搜索蜜蜂身上的晶片，透過系統分析及記錄蜜蜂的飛行軌跡與位置。」而後蔡作敏到中正任教，台大跨領域團隊亦邀請他繼續參與計畫、改善雷達系統，試圖減緩或停止蜜蜂滅絕。

「傳統雷達主要偵測大型物體，諧波雷達技術則可偵測小型物體。」蔡作敏說，目前全球僅少數團隊鑽研此技術，且大多偵測甲蟲、大黃蜂、虎頭蜂等較大型昆蟲，「中正團隊開發的雷達系統則突破限制，是目前全台偵測最小生物的系統，最小可測量到體長約1.5公分的蜜蜂！」蔡作敏更提到，團隊改進諧波雷達的靈敏度並提出新型架構，讓雷達的測距可以更遠，也大幅改善收發隔離度。「我們也縮小晶片尺寸為0.4乘0.5公分，可黏在蜜蜂身上且不影響蜜蜂飛行。」

蔡作敏表示，該雷達系統會先發出一個9.4GHz的訊號，當蜜蜂身上的晶片接收時將會產生18.8GHz的倍頻訊號回傳，再由雷達分析回傳的訊號和雷達基站的距離，推算蜜蜂的位置。不僅實際測量的準確率達80％以上，極不容易，當系統的功率全開時，也能偵測到距離雷達約900公尺遠的蜜蜂。

此外，晶片上擁有高靈敏度的天線設計。蔡作敏表示，傳統的諧波雷達會讓蜜蜂背著一根1.6公分的天線，然而這種天線會影響蜜蜂飛行，甚至使蜜蜂無法順暢進出蜂巢。而中正團隊研發的晶片則利用軟性電路板設計出薄如蟬翼的天線，蜜蜂貼上晶片後可自在進出蜂巢，因此所觀察到的蜜蜂行為是最接近蜜蜂實際生活。「我們可以量測比雜訊小1000倍的訊號！」蔡作敏說，當物體隱沒在草叢裡，靈敏度差的天線無法測量，但靈敏度好的天線是不管蜜蜂怎麼躲都測得到，「一般來說，一有雜訊就量不到了，但我們可以把雜訊下的訊號都撿回來。」

花了將近四年的時間，蔡作敏一手打造蜜蜂諧波雷達系統。然而在開發雷達系統的過程中，雷達、晶片、操作方式與實驗設計等都各有難處，中正團隊不僅需考量雷達的靈敏度、解析度等，黏貼在昆蟲身上的晶片也有重量、體積、靈敏度、轉換率、轉換死角等問題。蔡作敏表示，只要有定位搜尋需求的實驗都能使用該雷達系統做研究，目前正積極洽談相關合作，發揮雷達的最大效益。

(中時)