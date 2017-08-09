賊海邊燒電纜線 警循「狼煙」逮人

警方發現有人在海邊燒電纜線，到場埋伏逮到人。（楊明峰翻攝）

電纜線經失主指認，係從蘆竹工廠失竊。（楊明峰翻攝）

39歲林姓男子夥同45歲李姓男子、41歲王姓男子，8日凌晨先在桃園市蘆竹區一處工廠，竊得70公尺的電纜線，當天下午就載運至大園老街溪出海口海岸旁，以焚燒方式剝除電纜線外皮，打算抽取裡頭的銅線變賣，不料因風勢太大，燃燒電纜線所產生的濃煙直竄天際，引起員警到場逮人，讓員警笑稱：「這麼大的『狼煙』，想不引起注意都很難！」

大園分局潮音派出所所長郭家宏指出，以林男為首的竊盜集團，經常鎖定大園、觀音地區，行竊電纜線後變賣。當天他們得手後，以為出海口當地人煙稀少，燒電線不會被發現，卻因海風吹拂，讓火勢一發不可收拾，眾人擔心行跡敗露，先開車離開現場避風頭，打算等火熄後再來取贓。

員警巡邏驚見濃煙密布，到場查看卻只發現一個麻布袋，以及燒剩的電纜線，恰好林男等人返回現場，被員警逮個正著。

林男等人起出辯稱來海邊抓魚，矢口否認犯行，但員警發現，林男小腿上沾有灰燼，車上更有破壞剪、防電手套等行竊工具，以及與現場遺留的袋子，外觀一樣的麻布袋，林男等人才坦承犯行，經失主到場指認後，林男等人訊後被依竊盜罪嫌移送偵辦。

(中時)