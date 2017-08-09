世大運將開幕 平鎮支援警方也貼上彩繪貼紙

世大運即將開幕，平鎮警方支援選手前導及警衛工作，車輛也貼上彩繪貼紙。（賴佑維攝）

世大運即將開幕，平鎮警方支援選手前導及警衛工作，車輛也貼上彩繪貼紙。（賴佑維攝）

2017年世大運19日開幕，其中有7項運動在桃園舉辦，桃園市平鎮區雖然沒有比賽場地。但平鎮警方也支援4部警車、8名警力負責選手團體賽專車前導、警衛安全。4部警車也已經貼上有世大運標誌的貼紙，協助行銷世大運。

平鎮警分局表示，將負責巴西、哥倫比亞、俄羅斯、英國的女子足球代表隊的專車前導、警衛安全。並於19日開始勤務，至9月2日選手村閉村為止。

(中時)