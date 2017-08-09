男持水果刀砍傷女子 疑畏罪跳樓命危

劉男砍殺陳女後，自公寓頂樓一躍而下，送醫不治。（譚宇哲翻攝）

救護人員將身受刀傷的陳女送醫急救。（譚宇哲翻攝）

今天下午2時許，新北市三重區仁慈街一處公寓大樓驚傳民眾跳樓，警方到場一度拉住男子，但男子最後掙脫後從6樓一躍而下，當場失去生命跡象，目前正送往北市馬偕醫院急救，警消隨後也在樓頂發現一女子身中多處刀傷，緊急將其送往北市台大醫院急救。

警方調查，該對男女疑似在頂樓吵架，男子拿出預藏水果刀對砍傷女子，警方獲報趕抵時，男子試圖跳樓自殺，警方雖一度控制男子行動，但卻被男子掙脫，從高樓跳下自殺，目前警方正釐清詳細事發經過。

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(中時)