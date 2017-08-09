北藝中心重新發包 外牆工程今恢復施工

台北藝術中心承包商去年11月破產，北市捷運局將未完成的工程重新整備發包，歷經2次流標之後，考量颱風季節將至，改採分標發包方式辦理，第一標外牆工程7月13日重新發包完成，由雙喜營造公司得標，7月28日完成簽約，今天正式開工，預計2018年10月完工。

此次工程包括外牆帷幕（含波浪型玻璃）、防水、圬工及需配合外牆施作之部份機電工程。捷運局表示，將要求監造建築師及雙喜營造股份有限公司做好施工管理，如期如質順利完成本工程。

(中時)