桃猿「阿迷趴」來臨 要三國武將上演穿越

Lamigo桃猿「阿迷趴」，將與知名遊戲「真三國無雙8」合作，讓三國武將穿越來到桃園。(桃猿提供)

Lamigo桃猿「阿迷趴」即將盛大展開，今年的阿迷趴進化成為「阿迷無雙」，來自「真三國無雙8」的武將穿越來到桃園，在主場所創造的「阿迷無雙宇宙」當中過關斬將，幫助主場桃猿與國防部一起抵禦外侮，稱霸「中猿」。

在「阿迷無雙宇宙」當中，以諸葛紅中為首的桃猿軍團將與「真三國無雙8」的武將在桃園合流，為了增強桃猿軍團在「阿迷無雙宇宙」當中的戰力，包含魏、蜀、吳在內的三國帝王都將派武將前來中猿力挺桃猿軍團，從23日(三)起至27日(日)止連續一週發出十道軍令狀來迎戰強敵，號召10號隊友集結全猿主場，桃猿軍團與「真 三國無雙8」將在桃園上演壓制強敵的決定戰。

桃猿軍團與「真 三國無雙8」的結合是三國無雙首度以正史為出發點，與職棒球隊合作，也是「真 三國無雙8」首度從無雙的世界穿越到職業棒球的宇宙，Lamigo桃猿隊將在阿迷無雙當中重現三國經典場景，包含王柏融、林泓育、陳俊秀等桃猿軍團強將所代表的阿迷戰士將與「真 三國無雙8」的武將軍隊在桃園合流聯名，賽後的勞軍大宴歡唱慶功絕不能少，與桃猿軍團的10號隊友一起馳騁沙場，感受一騎當千的戰鬥。

「阿迷無雙」在今天也正式公布主題意象，「真 三國無雙8」之蜀漢派出第一位為桃猿軍團應猿的武將趙雲騎著愛駒「照夜玉獅子」，手持「龍膽亮銀槍」已經朝桃園出發，後續軍令狀一道接一道，桃猿軍團與「真 三國無雙8」即將掀起中職史上最大的三國戰場。

(中時電子報)