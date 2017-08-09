桃猿「阿迷趴」來臨 要三國武將上演穿越
Lamigo桃猿「阿迷趴」即將盛大展開，今年的阿迷趴進化成為「阿迷無雙」，來自「真三國無雙8」的武將穿越來到桃園，在主場所創造的「阿迷無雙宇宙」當中過關斬將，幫助主場桃猿與國防部一起抵禦外侮，稱霸「中猿」。
在「阿迷無雙宇宙」當中，以諸葛紅中為首的桃猿軍團將與「真三國無雙8」的武將在桃園合流，為了增強桃猿軍團在「阿迷無雙宇宙」當中的戰力，包含魏、蜀、吳在內的三國帝王都將派武將前來中猿力挺桃猿軍團，從23日(三)起至27日(日)止連續一週發出十道軍令狀來迎戰強敵，號召10號隊友集結全猿主場，桃猿軍團與「真 三國無雙8」將在桃園上演壓制強敵的決定戰。
桃猿軍團與「真 三國無雙8」的結合是三國無雙首度以正史為出發點，與職棒球隊合作，也是「真 三國無雙8」首度從無雙的世界穿越到職業棒球的宇宙，Lamigo桃猿隊將在阿迷無雙當中重現三國經典場景，包含王柏融、林泓育、陳俊秀等桃猿軍團強將所代表的阿迷戰士將與「真 三國無雙8」的武將軍隊在桃園合流聯名，賽後的勞軍大宴歡唱慶功絕不能少，與桃猿軍團的10號隊友一起馳騁沙場，感受一騎當千的戰鬥。
「阿迷無雙」在今天也正式公布主題意象，「真 三國無雙8」之蜀漢派出第一位為桃猿軍團應猿的武將趙雲騎著愛駒「照夜玉獅子」，手持「龍膽亮銀槍」已經朝桃園出發，後續軍令狀一道接一道，桃猿軍團與「真 三國無雙8」即將掀起中職史上最大的三國戰場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。