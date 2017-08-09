失業男到高雄中華電信門巿刺傷員工 傷害起訴

失業45歲張姓男子，今年4月到高雄中華電信門巿，持剪刀猛刺櫃台周姓員工，對方左手臂鮮血直流，警方獲報趕來抓人，張男仍拒捕並襲警，造成黃姓員警右臉眼眶周圍擦挫傷，檢方偵結，依傷害、妨害公務罪將他起訴。

(中時)