日本東大寺法華堂 疑遭韓觀光客塗鴉破壞
日本警方8日表示，位於奈良市的世界文化遺產東大寺，寺內的法華堂發現疑似韓文的塗鴉。警方正以違反《文化財保護法》展開調查，暫未有人被捕。
警方表示，塗鴉位於法華堂西側的欄杆上，長約10公分、寬約40公分，包括疑似韓文的3、4個字詞，以及類似人類眼睛的圖案。警方推測，塗鴉可能是硬物刻劃所致，而塗鴉本身可能是人名。
奈良縣文物部門認為，遭到塗鴉的地方可以修復。這並非東大寺首次遭到塗鴉。工作人員於2015年4月發現大佛殿內及南大門被潑液體；2016年11月，大佛殿內的巨型花瓶也被潑液體。
「國寶」遭到刻字破壞也讓許多到訪的日本觀光客十分驚訝，紛紛表示：「重要古蹟被這樣對待，實在很遺憾。」、「這種行為不能原諒。」也有日本網友認為是韓國觀光客所為，引起一波討論，更有網友大罵：「再也別來日本觀光了！」
(中時)
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