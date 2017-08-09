高教深耕計畫 蔡英文：改革太生猛會造成很多衝突

民進黨今天召開中常會，會中教育部長潘文忠以「高教深耕計畫」專案報告。黨發言人王閔生會後轉述身兼黨主席蔡英文總統裁示，改革如果太溫和可能看不出來成效，但是改革要是太生猛的話，可能會造成很多的衝突，拿捏之間，請教育部要特別注意。

民進黨中常會，蔡英文聽取教育部報告後表示，這一次提出來的高教深耕計畫，確實是針對過去一段長久時間以來所累積的問題，例如大學教育問題和社會接軌等，提出了一個方案。

蔡英文說，不過她也要特別提醒，這麼大的一個計畫，主要是讓教育體系因應競爭需求，用政策指導或者以資源投入，引導教育機構，尤其是高等教育機構改革。

蔡英文指出，也是這麼大的一個計畫，希望教育部執行時務必一定要小心、要謹慎，但是謹慎之餘也要強而有力執行。

蔡英文強調，教育體系還是存在很多不同想法，對這些不同想法，要做最多的溝通，相信理性的溝通是可以有的，但必需鍥而不捨，有耐心的去等候。非常期待透過這次高校深耕計畫，能夠讓過去這麼多年來累積的問題，在這個計畫開始實施以後可以一一來解決。

(中時)