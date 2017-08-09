震懾鄰國 陸轟-20匿蹤轟炸機傳準備首飛

專家認為，中國準備首飛的轟-20匿蹤轟炸機外型可能酷似美國的X-47B無人機（見圖）。（圖/美國海軍）

印度與中國因邊境爭議問題僵持不下，雙方劍拔弩張。而北韓對北京的勸阻聽而不聞，堅持發展核武，進行核試，雖然受聯合國嚴厲制裁，但仍絲毫不改強硬的態度。另一方面，南海、東海周邊國家則蠢蠢欲動。就在一片紛紛擾擾中，盛傳中國轟-20匿蹤轟炸機已研製完成，正準備首飛。

據新浪網的軍事評論指出，中國近日可能會正式公開轟-20已首飛的消息，希望藉此震懾一些「不良圖謀」。

評論稱，從近期轟-20曝光的機場圖片判斷，研製已經完成，目前應該進入首飛前的準備階段。

中國空軍司令員馬曉天去年曾公開表示，大陸正在發展新一代遠端轟炸機後，證實了「轟-20」的存在。大陸軍事專家尹卓先前在接受央視節目採訪時指出，中國現在研製戰略轟炸機正是時候，借助豐富的技術儲備，研製週期可能會更短一些。而最近央視公佈的一個鏡頭中，中國轟-20的CG圖便疑似曝光。

評論稱，從圖上看來，轟-20應該是正在進行跑道加速滑跑試驗，就像殲-20或運-20首飛前般，旨在最後檢驗各系統與空氣動力性能。一旦經過檢驗，確認沒有任何問題，中國官方便會批准轟-20的首飛日期。

評論指出，在中國可能研發的遠端戰略轟炸機技術儲備中，其實「利劍」與「彩虹-805」匿蹤無人機已經做了寶貴的技術探索。「利劍」採用獨特的飛翼佈局，採用渦扇發動機，體積較大，無人駕駛，符合隱身化、智慧化，精確化與無人化的未來發展趨勢，等於驗證了具有中國特色的轟-20所有技術。

評論稱，一般對中國發展轟-20有兩種猜測，一種是另起爐灶，外形或整體性能類似「利劍」無人機的放大有人版，另一種則是近乎山寨B-2的「彩虹-805」隱身靶機外形，而後者看來在技術實現上難度更小。但最近有曝光的機場衛星圖像顯示，轟-20並非以上兩種猜測的版本，而外形反倒更像美國X-47B。評論指出，轟-20出現新版本，顯然是中國綜合評估後的結果。

轟-20的終極使命是要建立可靠的洲際戰略威懾力，利用優異的匿蹤能力，以及不低於12000公里的航程，而一次空中加油後，更可達18000公里，加上可內掛大約12枚長劍-20巡弋飛彈，形成覆蓋北美的能力。

(中時電子報)