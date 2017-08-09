注意！西班牙沿岸毒藻大量增生

西班牙地方當局在當地時間7日宣告，加納利群島(Canary Islands)因地球氣溫飆高，造成今年6月以來海上微藻類大量增生，此藻含有刺激皮膚導致發炎或過敏的毒素，警告遊客到海邊玩水時應避免觸碰。

屬西班牙的加納利群島因冬暖夏涼的亞熱帶氣候，加上空氣清新、風景優美，是歐洲的海島度假勝地，不過有些遊客在下海後，全身搔癢不舒服，兇手正是叫紅海束毛藻 (Trichodesmium erythraeum)的微小、含毒藻類，也是一種細菌。

加納利群島公衛部負責人Jose Juan Aleman說，微藻增殖是自然現象，過段時間就會消失。但全球暖化正助長此藻蔓延，到海邊戲水的遊客，如果看到綠棕色藻類漂浮，應該少接近微妙。

即使Aleman認為沒有嚴重到需關閉海灘，但據法新社發現，近幾週以來，已有幾處海灘對外封閉，包含聖克魯斯德-特內里費(Santa Cruz de Tenerife)十分受歡迎的特雷西塔海灘(Teresitas)。

(中時)