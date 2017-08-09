募發票進入寒冬 創世力推愛心碼

創世基金會募集發票愈來愈困難，因此推行「愛心碼」讓民眾可在消費後捐發票。（李忠一攝）

財政部增設統一發票千萬元大獎、推動無實體的電子發票後，讓募集發票愈加困難，創世基金會統計，與去年同期相較，募集量短少4成，創世推行「愛心碼」希望讓民眾在消費後透過愛心碼捐發票。

創世基金會羅東分院院長陳淳妍表示，以現在的物價而言，要照護一名植物人需要5萬至6萬元，羅東分院1個月可募得3萬到4萬張，2個月兌獎一次，約可挹注3萬元到5萬元善款，創世也有推功德桶讓民眾捐贈零錢，但效益不像發票大。

除了募發票外，還得仰賴民眾的小額捐款，並透過辦理路跑、園遊會等方式募款。陳淳妍表示，捐發票的愛心習慣慢慢地減弱，因此創世推「愛心碼」，以創世為例愛心碼是「919」，可透過愛心碼方式捐發票，但目前知道的人還不多，創世會持續推廣。

(中時)