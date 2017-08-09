日本調查：日癌症死亡者隨人口老化而增加
日本國立癌症研究中心公布一項癌症患者的調查結果顯示，年事愈高罹癌的危險性愈高，日本因癌症死亡者也隨著人口老化而增加，且高齡患者除止痛外，大多盡可能不採取積極的癌症治療方法。
該中心針對2012年至2015年在日本全國427家有癌症科的醫院接受治療的患者進行分析調查，結果發現，患者高齡化的現象逐年增加，2015年約70萬個病例的平均年齡是68.5歲，其中75歲以上者占36.5%。
40至64歲的癌症患者，有6至8成都選擇接受手術外加抗癌藥劑治療的標準治療法，85歲以上選擇標準治療的僅1成以下，75歲以上不用藥的比率也逐漸增加。
調查指出，早期胃癌患者選擇除止痛之外，不再做任何治療的比例與年齡成正比，75至84歲為5.9%，85歲以上為19.7%，這也是依老人身體狀況而決定的治療法，患者較多的大腸癌和肝癌也有此傾向。乳癌和前列腺癌患者即使年紀大也傾向選擇藥物治療。
日本因癌症死亡的人口隨高齡化的發展而增加，2015年為30年前的2倍，相當於37萬人，其中65歲以上占85%，75歲以上占59%。
日本國立癌症研究中心指出，日本的醫院目前大多是醫師憑經驗判斷治療的方式，缺乏醫學的根據，故應該早日建立符合高齡患者的治療方針。
此外，日本2008年被確診罹患癌症的患者，5年後的生存率為65.2%，與前1年相比有小幅的提高。
(中時)
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