特稿／院長的「政治橫渡線」苦了台鐵小員工

台鐵11月底前要完成七堵八堵間鋪設兩組橫渡線的工程示意圖，每移撥一股軌道只有一周時間，工期壓縮。（台鐵提供）

鑼鼓喧天、舞獅擺動中，台下行政院長林全、交通部長賀陳旦臉上的笑容開叉到了眼角，因為台鐵七堵—八堵間增設橫渡線就要正式動工，但另一廂台鐵工程人員則要用無數晝夜的汗水，當作搶救來趕工，才能如期如質完工。而且殘酷的事實是，林全、賀陳旦宣稱橫渡線將提升東部運能，效果卻待商榷；更令人遺憾的是，主事者不敢直接挑明，該橫渡線就是為了前瞻計畫中的重中之重——基隆輕軌，預先鋪路。

從增加運能而言，台鐵今新聞稿中指出，橫渡線布設後，可每日增加台鐵—宜蘭—花蓮對開普悠瑪號，來回共2列次、台北—宜蘭對開區間快車，來回共2列次。周六另增加斗六往宜蘭、花蓮自強號1列次；周日增加花蓮、宜蘭往台中自強號1列次，提升東部幹線運能。

但據了解，該些班次並非加開在尖峰時間，也就是說，現行台鐵從樹林開往基隆及宜花方向列車，每小時上限各5班車，共10列次，未來即便橫渡線完成，該項數字也不會向上提升。試問，這樣跟連假日台鐵加開班次又有何不同？如何稱得上真正提升了「運能」？

當然，該橫渡線布設完成後，從基隆往台北方向台鐵列車，將可利用橫渡線切換軌，使用全部3股軌道，大有利於未來若該路段發生緊急狀況，如電車線掉落、路線故障，列車可及時切換軌道運行，更便於調度，但提升運能的效果卻尚待商榷。

從工程面而言，該橫渡線工程看似只需布設兩條橫渡線、四組道岔，但事實上，因為布設橫渡線必須在足夠長的直線、而非彎曲軌道上，所以礙於該直線路段並不夠長，必須先移撥三股軌道，增加路線長度（見工程示意圖虛線處），其實大費工夫。

但關鍵就在於，因為要趕在11月底完工，台鐵每移撥一股軌道，只有一周時間，工程人員不僅日間就要預先備料、做前置工程，夜間亦只有凌晨5、6個小時可以施工，幾乎是將士用命，用搶救姿態在趕工，還需兼顧日常養護工程。

況且，即便施工是在10月間，但今年天氣偏熱，台鐵在高溫天氣施工，更要密切監控軌道，以防發生出軌意外。試問，在未可見顯著提升運能情況下，卻如此壓縮工期，造成工程人員負荷更重，難道這就是主事者對待台鐵同仁的態度嗎？

其實，行政院應大方承認該橫渡線就是為了為基隆輕軌鋪路，而非冠冕堂皇用提升往東部運能來包裝，或許台鐵同仁感受還會好一些。因為現行台鐵只有 台北往七堵單向，才能經由橫渡線在三股軌道上切換，而未來橫渡線一鋪設，從基隆出來的台鐵列車，也可藉由橫渡線切換使用三股軌道，將增加未來基隆輕軌行走第三軌的調度空間，避免與台鐵互相干擾，因此該橫渡線對基隆輕軌未來運行可說相當重要。

不可否認，鋪設橫渡線對台鐵確實有幫助，但當工期如此壓縮，並檢視橫渡線與可行性評估都還未出爐的基隆輕軌之關聯，讓這兩條橫渡線活脫是「政治橫渡線」，只可憐台鐵小員工只能為了主事者兌現支票照單全收，臉上已分不清是汗水還是淚水。

(中時)