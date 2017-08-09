被拱和竇靖童湊一對 周冬雨：我需要陽氣
大陸女星周冬雨去年以《七月與安生》摘下金馬影后，除了演技備受肯定，率直大方的個性也深受網友喜愛。她最近接受陸媒訪問，聊到感情問題，坦言是到了需要談戀愛的年紀，聽聞網友拱她和好友竇靖童配對，則笑回「我需要陽氣」。
周冬雨、馬思純、竇靖童因電影《七月與安生》結緣成為好友，三姝日前一起錄製節目《快樂大本營》時，周冬雨搞笑吐槽公開認愛歐豪的馬思純「經常為了男人拋棄我」，逗笑在場所有人，而網友見她委屈的樣子，紛紛打趣喊話「既然七月是別人的了，那你就和竇靖童湊一對吧」。
而據《鳳凰娛樂》報導，周冬雨對於網友的建議，笑說希望大家可以介紹優秀男士給她，「因為我非常需要陽氣，我最近陰氣有點重」，至於被問到有沒有欣賞哪位合作的男演員，周冬雨則說談戀愛不會找圈內人，因為大家都太忙了。
(中時電子報)
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