知名肚皮舞老師 被控騙團費、借錢不還

舞蹈愛好者林鳳等人控告肚皮舞男老師陳昭良涉嫌詐欺 。（陳淑芬攝）

號稱台灣第一位肚皮舞男老師陳昭良再被控詐欺，林鳳等人今天下午到台中地檢署按鈴控告，指稱陳收取泰國團、上海團及日本團公益演出團費每人2萬多元，廣及台北、中部及南部等共30多人被騙，此外，陳還向很多團員借款3萬到5萬多元不等，不還錢又避不見面。

陳昭良號稱為台灣第一位肚皮舞男老師，常在電視節目等媒體曝光，經常舉辦舞蹈活動。今年5月間有多人出面報警，指控陳昭良揪團於5月19日到日本做公益演出，有23人參加，但收款後，沒出團、搞失蹤又不退錢，涉嫌詐財。事後，陳昭良友人在臉書公布陳住院治療照片，指稱他並非避不見面，是因心臟疾病住院。

林鳳等人9日下午到台中地檢署按鈴控告，指控陳昭良又公開揪8月2日出團的上海公益演出團，雖在5月間已有不少被害人向各地警方報案控告陳詐欺，但舞蹈界有很多人不知情，仍有10多人報名。

林鳳指稱，不少被害人透過網路連結發現陳昭良近5年、6年來還向不少團員以舉辦公益活動或周轉不靈為由借款，金額由3萬元到5萬元不等，而且，陳昭良面對糾紛與被害人簽和解後，卻又神隱等，向舞蹈愛好者詐欺。

被害人說，彙整陳昭良的聯絡手機竟多達10個門號，記者逐一撥打詢問當事人回應，但手機均無法接通。

(中時)