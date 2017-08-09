民進黨遭竊 中常會向蔡英文報告將更新門禁

民進黨中央黨部日前遭一名韓國男子潛入並偷走現金新台幣9萬多元。民進黨祕書長洪耀福今天在中常會向與會中常委及主席蔡英文表示，電腦系統沒被入侵，沒有資料流失，未來會加強門禁巡查、更新門禁系統、內部增加監視器設置。

有巡門機制的民進黨中央黨部，這次卻因為沒有巡門徹底，導致鮮少打開的門因為沒有鎖上，讓竊賊「恰巧」推門潛入，是否有懲處相關人員？王閔生說，沒有懲處，因為洪耀福的態度就是不怕遇到問題，遇到問題就想辦法解決、檢討流程。

民進黨發言人王閔生會後轉述，竊案經過清查，事件前後只有10分鐘，竊賊徒手進來沒有帶包包，徒手離開，有財物損失，電腦系統沒被入侵，沒有資料流失。

洪耀福說，下班後本來就有人會檢查出入口、門是否關閉妥當，黨部本來就有相當嚴格門禁管理，未來會加強巡查、更新門禁系統、內部增加監視器設置。

至於黨部目前有多少監視器？還要加到多少？王閔生表示，黨部內部本來就有監視器，但會有死角，現在是補足死角，也可能不是加裝，而是把位子調整。

(中時)