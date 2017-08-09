日本萬萬稅 京都最快明年向遊客收住宿稅

京都市早已因龐大的觀光客帶來的負面狀況傷痕累累，若能擴充財源也不失為維持古城美麗的方法。（林承彥 攝）

日本為因應社會變遷與少子化，將擴充財源的腦筋動到龐大的消費與觀光市場上。除了2019年全面將消費稅提高到10%後，根據昨日（8月8日）日經新聞報導，日本京都市將最快2018年度開始以遊客等為對象徵收住宿稅，用於改善公共交通機關。而另外幾個觀光大城，東京、大阪、北海道與金澤，也正在討論是否跟進。

接下來的三年是日本觀光大旺季，尤其是在2020年的東京奧運與殘障運動會，將會有大批的觀光客造訪日本，因此京都將以遊客為對象，在全部住宿設施範圍內徵稅。

這個徵稅計劃於8月7日，由徵收住宿稅相關專家委員會向京都市役所提交了引進住宿稅的方案報告，京都市市長「門川大作」將於9月向市議會提交條例草案。如果條例在市議會表決通過並獲得政府批准，經過公告期後將正式開始徵收。

京都市的數據顯示，截至6月底京都的旅館等簡易住宿設施達到1706家，增加至2016年3月底的約2.5倍，佔取得《旅館業法》許可住宿設施的7成以上。京都市需要完善遊客的接待基礎並消除公共交通工具的擁擠狀況，住宿稅收入將被用作這些事業的財源。

換言之，京都市所能容納的觀光客已超出負荷，不得不擴增財源，以維持觀光品質。

(中時)