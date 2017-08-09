缺水地區要漲水價！台水明年擬實施「枯水水價」

台水董事長郭俊銘(中)今天提出「枯水水價」調漲方案構想，未來缺水地區優先漲水價。(圖： 王玉樹拍攝)

（17：02更新）未來缺水地區要被漲水價了！台水今日提出水價調漲新方案構想，未來將以不同縣市水庫與河川水位線為標準，只要低於缺水警戒線就啟動調漲該區水價。新方案預計9月份提報經濟部，最快明年初召開水價審議會，通過後即可實施。

面對台灣長期水價偏低問題，台水董事長郭俊銘今天表示，基於用水結構改善，水價還是要調漲。將來缺水地區，需要向別縣市調水區域，應該負擔較多水價，因此原本規劃全國統一調整的水價調整方案，擬改為「枯水水價」制度，依每個地區的水庫與河川水位作為啟動點，等於將來水價成為浮動式調整。

郭俊銘今表示，初步規劃水價調漲機制將參考台電夏季電價概念，當地區水情接近限水邊緣時，就會啟動水價調漲機制，調漲該區域水價，希望藉此讓用戶養成節水觀念。

不過，郭俊銘強調，分區浮動調漲水價只是初步概念，最終決策權仍在經濟部，目前預計9月底將新版水價公式送至經濟部時程不變。

台水表示，擬參考經濟部水情燈號，以第一階段夜間減壓限水水庫(河川)水位為標準，達到規線就啟動該區水價調整。舉例使用石門水庫的桃園與新北市民眾，只要石門水庫低於枯水水位就要被調漲水價，等到水位恢復又改為一般水價。

台水現行有4個水價級距，過去擬擴展為6到7個級距構想不變，也就是用水越多漲價越高。不過過去「先漲工業後民生」方案將取消，水價調漲不分民生與工業，而以級距費率來代替。

(工商)