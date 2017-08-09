不受oBike影響 高雄C-Bike仍穩定成長
面對新加坡oBike進軍高雄，主管高雄公共腳踏車City Bike（簡稱C-Bike）的高市環保局9日指出，C-Bike使用人次從2011年9萬多人，一路成長至去年330萬人次，今年更可望突破400萬人次，可見不受oBike競爭影響。
環保局表示，鼓勵民眾使用低汙染運具，減少碳排放一直是高雄市施政目標，樂見有更多業者在高雄推廣綠色運具，讓市民朋友有多元、便利的選擇，一同實現以綠能運具替代機動車輛的「宜居城市」目標。
環保局指出，oBike今年6月進入高雄後，C-Bike不受競爭影響，平日平均使用人次仍從1.18萬人次增加至1.21萬人次，假日平均使用人次從1.23萬人次增加至1.25萬人次，仍持續成長。
環保局分析，C-Bike有人員負責調撥、維護管理，統一停放位置、不影響市容，即使須到租賃站借還車，仍受到市民支持；而oBike無定點式共享單車，市民可隨借隨停，彌補現有定點式C-Bike無法深入用戶生活區域的問題。
(中時)
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