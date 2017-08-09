新竹動物園再生計畫 期許效法旭山動物園
新竹市影博館於9日至13日配合「新竹動物園再生計畫：動物園的改造之夢影展」，推出《搶救旭山動物園》電影欣賞，此劇描述日本旭山動物園瀕臨廢園，透過重生再造，背景宛如新竹動物園，希望市民來感受其共通點，與動物園共存共榮。
市府指出，《搶救旭山動物園》一片改編自日本感人事件，多次以電視劇、漫畫及電影方式呈現，敘述日本最北端的「旭山動物園」因時代變遷，沒落為老舊的「鄉下動物園」，甚至面臨廢園危機，園長和飼育員費盡心思、創新作法始終不見成效。
直到新市長上任，園長以1句「我會讓企鵝飛上天！」的承諾獲得支持，動物園改造重生，成為全日本人氣最高的動物園，甚至達成全日本單日入園人次最多記錄，每年吸引國內外超過300萬人次以上的遊客來旭山動物園朝聖。
「這是1個小男孩的夢想！」市長林智堅回憶說。他表示，新竹市立動物園帶給他的童年記憶，從第1次寫生、第1次遠足，陪伴了多少兒童時光，那是1段有溫度的記憶，到後來，當年的男孩長大了，卻也發現動物園逐漸沒落、風光不再，男孩誓言要找回心目中的動物園。
這個男孩就是他。於是他選上議員，開始提倡動物園復興運動，更當上市長，推動動物園再生。
過程中有機會接觸到《搶救旭山動物園》，他發覺旭山動物園和新竹市立動物園有類似的背景、相同的遭遇，影片的積極精神也帶給他很大的鼓勵。
他指出，現在是實現夢想的重要1步，未來動物園將以「公園裡的動物園」為出發點，塑造動物類棲地空間，公園景觀回歸原有歷史建築風貌，賦予友善空間，期許能效法旭山動物園，打造活化再生亮點，再創新竹市立動物園風采，讓夢想家的動物園繼續陪伴新竹大小朋友走過下個世紀。
(中時)
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