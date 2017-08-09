被爆翻臉不理拌麵合夥人 曾國城回應了
49歲藝人曾國城出道25年，曾做過不少副業的他，近來因「曾拌麵」搖身變成食品業大亨，明年營業額甚至上看2.5億元，豈料「麵紅是非多」，今(9日)卻遭週刊爆料翻臉不理當初研發產品的劉姓合夥人，曾國城稍早則對此喊冤說：「我真的不認識您」。
據《壹週刊》報導，由曾國城一手打造的曾拌麵最近遭爆料品質下滑，改換成本較便宜的麵體，更有知情人指產品走紅後，當初在研發團隊中的劉姓合夥人被逼退，如今已和曾拌麵三字徹底無關，然對此，曾國城經紀人否認：「據我所知沒有這件事」。
曾拌麵稍早在官方臉書「曾拌麵老饕專區」提出三點澄清，一是曾國城完全不認識這位劉先生，更遑論「曾是拌麵團隊成員之一」的說法，二是麵體是在品質、味道、安全三項前提下才更換麵廠，否認因成本更換便宜麵體，三則是公司對於有問題商品一向總是拿出百分百誠意改進，也願意全額補償，「相信有類似經驗的客人應該都有接受到我們的誠意」。
而主角曾國城也透過臉書發表500多字聲明稿，強調：「對於無緣的合作夥伴，我希望以道德勸說的方式處理，毋須眼紅造謠中傷，否則枉費朋友一場！」至於報導中那位自稱開發團隊之一的劉先生，曾國城打臉說：「我真的不認識您，感謝您對曾拌麵的肯定，還請劉先生有機會釐清一下你我的關係，我們盡量廣結善緣，一同為社會立下良善的消費氛圍」，喊冤報導不實，自己並無踢開夥伴。
(中時電子報)
關鍵字：曾國城
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