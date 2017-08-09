鼓勵企業設幼兒園 蔡英文：已和林全討論

民進黨中常會前，身兼黨主席的蔡英文總統主動提到，日前陽信銀行的綠色友誼中常委陳勝宏跟她提過，鼓勵企業設幼兒園一事，她覺得很好，並已和行政院長林全討論，如何協助突破法令限制。

據轉述，蔡英文在中常會尚未開始就先提到，陳勝宏曾向她建議，可鼓勵企業辦幼兒園，托兒所，蔡英文總統今天常會前，也對陳回應，指陳的建議不錯，已和行政院長林全討論，她也認為，如果企業辦托兒所，是為了照顧員工，而非營利，法令可思考如何突破。

據轉述，陳先前曾向蔡英文提到，鼓勵企業設立托兒所一事，但陳也反應，自己也想幫員工辦托育幼兒園，但是卡在法令問題，所以被退回來，他認為法令對於企業單位能否辦托兒所？土地使用及幼兒園收費等相關規範，若企業沒有這個營業項目，應如何解決？

蔡英文今天一入座，就主動向陳說，他的建議很好，已和林全討論。她也交代列席的政院副院長林錫耀，把企業設立托兒所可能遇到的法令狀況問題都列出，一一來解決。

(中時)