男子偷2支廣告旗桿 挨罰4萬

陳姓男子於今年4月間搭計程車到嘉義市林森東路一家廣告店家前，順手牽羊偷走2支廣告旗桿，經王姓店主調閱監視器並報警，陳男被依竊盜罪法辦，法官判陳男拘役40日，如易科罰金1000元折算1日，約4萬元。全案可上訴。

37歲陳男是高職肄業，目前無業，有傷害、侵占等前科，於4月9日下午1時多趁王姓店主不注意之際，偷走2支價值約400元的廣告旗桿，犯後未還給王姓店主，且未與王達成和解，法官認為他犯後態度不佳，依竊盜罪簡易判決40日拘役。

(中時)