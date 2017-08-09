沒戴安全帽被開單 女騎士火大推倒警車

29歲余姓女子騎機車未戴安全帽，遭李姓員警攔查開單，她求情無效而心生不滿，竟出手推員警所騎的警用機車，導致後照鏡斷裂、手煞車彎曲。台中地院依妨害公務等罪判處徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，余女在今年4月間騎機車未戴安全帽，行經大甲區大安港路遭李姓員警攔查。余女以急著去應徵工作向警求情無效，心生不滿，憤而推倒員警所騎的警用機車，導致機車後照鏡斷裂、手煞車彎曲。

全案審理期間，余女坦承犯行，並當庭向李姓員警道歉，達成和解；李並向法官表達願意原諒余女，並希望給她一次機會。全案仍可上訴。

(中時)