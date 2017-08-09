新聞深喉嚨》北韓危機 蔡總統舉手「配合國際制裁」 硬要軋一角？

新聞深喉嚨》

朝鮮半島「8月危機」玩真的？聯合國決議對北韓祭出「史上最嚴厲經濟制裁」，北韓似乎也被逼急了。9日相關駐平壤媒體都報導，北韓軍方計畫以中長程導彈攻擊美國在太平洋上重要的軍事基地關島，消息曝光，美國總統川普以將有「前所未見的火力與怒火」回應北韓威脅；這回的危機將造成進一步的武裝衝突？或是像4月時危機一樣「柳暗花明」？

如今的美國會不會太忙？跟北韓嗆開戰，又要在東歐增兵圍堵俄羅斯擴張。同時還與印度聯合進行名為「戰爭準備」的軍事演習，莫非在僵持兩個月的對峙後，美國最終導向印度？而被蔡政府奉為上賓的前美國副總統錢尼的國家安全顧問葉望輝，回應有關台獨問題時表示，如果台灣人民的確都同意獨立，並做好可能因獨立產生的各種後續武力衝擊與犧牲的準備，「我會尊重台灣的選擇」，但「不要寄望美國會介入相挺」狠打蔡總統一巴掌？

中國大陸和東南亞國家協會（ASEAN）國家近日在「東協暨中國外交部長會議」中，達成了所謂南海行為準則框架，期待在全面有效落實「南海各方行為宣言」的框架下，推進「準則」磋商；但問題是，明明中華民國也是南海主權聲索國之一，如今蔡政府卻像個完完全全的「局外人」?人家都談完了，外交部才弱弱地發聲明說：「相關多邊對話與爭端解決機制不應排除台灣的參與。」ㄟ…誰理你啊？

政院節電令「關冷氣」，史上最有感政策！北市府員工上班時熱到嘔吐，請假去刮痧；苗栗縣政府公務員怒吼「請主政者來我辦公室坐坐看」，南投縣長林明溱嗆「這麼熱為何不開冷氣？這是什麼爛政策！」決定不再配合等；此時行政院長林全卻告訴台電「不可能重啟核能，不要再期待了，趕快死了這條心！」言下之意，不管倒了幾座電塔，只要官員死命抱著非核神主牌，百姓就得活在限電威脅陰影下？

無妄之災！7日資深媒體人周玉蔻在政論節目剖析2018六都選戰時，談到國民黨新星蔣萬安時表示「他跟新聞主播之間的交往被拍到，國民兩黨現在都言之鑿鑿，還派出國民黨大老去協調掉這個報導...；如果真的是這樣的話，對不起蔣萬安就出局」；8日更在臉書發文「政治人物與媒體記者關係的份際，尤其是清新、已婚的政治人物」；不經查證散布「聽來的」桃色緋聞，難道是在幫忙轉移新北大將羅致政搞婚外情和吳秉叡曖昧女主播焦點？

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(中時電子報)