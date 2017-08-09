小叮噹變型男 人生際遇大不同
減重手術可改運？！35歲的呂先生從國小就胖，最嚴重時一度胖到114公斤，甚至有三高加脂肪肝，去年經親友介紹透過胃縮小手術，一年間瘦到69公斤，甩開小叮噹的綽號，不但變成女人緣極佳的型男，還成為中國附醫國際代謝中心實驗室研究員，走過艱辛減肥過程，他也呼籲胖哥胖姐們，不要蒙著頭想靠自己減肥，不妨來做專業諮詢。
呂先生身高171公分，求學成長過程中體重一路飆升，一餐總是可以吃2~3個便當再加上零食甜點，嘗試過很多減肥方法，節食或花錢買直銷的代餐，甚至吃減肥藥，雖然一度瘦了20公斤，但卻產生減重的溜溜球效應，體重胖到比原來還重，一度胖到114公斤，BMI高達39，也檢查出有糖尿病，藥物控制效果也不好。
去年八月間他仍有102公斤，BMI達35，聽了親友介紹透過黃致錕進行胃縮小手術，術後一年體重維持69公斤，BMI是理想的24，他回顧過去肥胖，總被親友戲稱小叮噹，情場屢屢受挫，如今找回自信也有彼此心儀的對象，而經歷減重手術後，原本是生命科學系研究生的他也投入減重實驗，去年接受胃縮小手術，現在他在實驗室做老鼠胃縮小手術，研究術前術後荷爾蒙以及腸道菌的改變。
(中時)
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