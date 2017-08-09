出國行李遺失？倫敦酒店推「私人時尚衣櫥」即刻救援
搭機出國最怕遇上行李延遲或遺失，而英國倫敦有酒店打造「私人時尚衣櫥」，提供適合不同場合穿搭的即時購物服務，幫助客人解決燃眉之急，最快90分鐘內送達住客房間。另度假海島峇里島也有酒店創建亞洲首間「冰室」，以攝氏零下1度冰瀑噴泉冷熱交替，讓住客不出飯店就能享受旅程。
●行李遺失？私人時尚衣櫥即刻救援
為了解決旅途上不幸遺失行李，或是遇上行李延遲送達的旅客，倫敦五星級酒店Hotel Café Royal酒店與國際奢華網上購物平台合作，推出「私人時尚衣櫥」服務，讓住客在短時間內也能於飯店購物，還有時尚造型設計師在旁提供最佳建議。
這項服務會事先由造型師與住客進行電話諮詢，挑選最合適的服飾打造最具個人風格衣櫥，最快能於90分鐘內送達客房；送上衣物的同時，品牌專業造型師也會隨行親臨房間，針對每一件單品給出專業的造型意見，以適合3種不同場合風格的精選男士與女士服飾，包括日常運動服飾、正裝以及晚禮服，給予專業美感建議。
●亞太第一間冰室 冰瀑噴泉療癒身心
峇里島努沙杜瓦海岸區的穆麗雅酒店，度假村沙灘等設施不僅適合家庭旅遊，也吸引不少歐美明星、時尚部落客，例如時尚部落客Chiara Ferragni、奧斯卡得主露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o)、吳建豪等人都曾入住。
其中，盛行歐洲的零下低溫水療法，在亞洲也能體驗得到。亞太地區第一間設置的冰室，在攝氏零下1度的冰室中，通過回轉的冰瀑水晶噴泉，源源不斷補充蒸汽和冷氣，帶來水療中心的冷熱交替療法。
(中時電子報)
關鍵字：酒店
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