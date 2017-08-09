羽球一哥冏 周天成教球被小朋友打槍

周天成在合庫育樂營與小朋友對打。（李弘斌攝）

台灣「羽球一哥」周天成9日在母隊合作金庫的育樂營變身教練，不過現在的小朋友很有主見，即使是男單世界排名第6的名將指導，也未必全盤接受，小天就遇到一個小學員，堅持自己原本的握拍方式，讓台灣一哥有些哭笑不得。

「有個小朋友我去教他，他就說『我就習慣握這樣』，我就說，喔，好，那就繼續吧…」周天成笑著說：「可是他這樣子打得到，被我改了說不定打不到，他可能就失去興趣了。羽球營畢竟時間也短，讓小朋友覺得有興趣最重要，我就照他們的『需求』去滿足他們！」

以專業運動員的角色來客串教練，周天成強調，要教的就是「正確」的打球方式，但也會有彈性空間，「如果他們覺得打起來舒服，不會受傷，那也可以。」

周天成篤信天主教，平常也會在教會教小朋友打羽球，他形容這樣的教學活動，就像是在土裡面埋下羽球的種子。「我們就像去鬆土，把羽球種在他們心裡，鰻快樂的！特別是小朋友種子可以發芽的比較快，比較容易生根，大人的話就像是土已經比較硬了，比較難改變。」小天形容。

周天成（左）、戴資穎在合庫羽球育樂營客串小教練。（李弘斌攝）

合庫麾下羽球好手這3天到育樂營客串小教練，周天成和「世界球后」戴資穎成了開幕典禮的男女主角，還下場與小朋友對打。不過一哥、一姐將在下半月分道揚鑣，小戴於主場參加臺北世大運，小天則要在16日遠征蘇格蘭格拉斯哥，投入21日開打的世錦賽。

「最近就是強化一些步法和手法等技術面，目標希望能打進前4，」小天表示，他會比其他中華隊球員提早兩天前往蘇格蘭，適應場地並調整時差，盼能突破自己在世錦賽的最佳成績（男單8強）。

中華羽球隊以往在國訓中心集訓，多有一個相同的比賽目標，近來卻成為以世大運為主，世錦賽為輔，小天則覺得訓練就是訓練，賽事衝突對備戰的影響不大。甚至台灣將第一次舉辦世大運，他也愈來愈感染到那種大賽將至的氛圍。

「這種氣氛很好，比較有凝聚力，感覺大家都在努力。畢竟台灣以前沒有辦過世大運，大家蠻新鮮的。我就是用一樣的心情，準備不同的比賽。」小天說。

(中時電子報)