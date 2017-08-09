台鐵七堵、八堵橫渡線動工 林全：紓解東部一票難求

行政院長林全今（9）日出席「七堵-八堵間增設橫渡線動工典禮」時表示，工期預計今年11月底完工，有望紓解明年春節東部地區一票難求的情形。

七堵、八堵間橫渡線工程使鐵路可雙向調度，林全認為，此建設非常重要且具指標性，交通部應加速執行，讓社會大眾瞭解政府有決心強化鐵路建設，並使全台居民的交通權利進一步均等化。

林全表示，長期以來，基隆與東部地區交通建設遭遇瓶頸，尤其是鐵路運量無法滿足平日通勤與假日返鄉的需求，若想長期解決延宕許久的結構性問題，涉及東部鐵路雙軌化，但全島鐵路貫通是一大工程，且也涉及資源分配問題，需進一步調整與更正。

另一方面，外界提出建設北宜直鐵以快速抵達東部的呼籲，仍有環評爭議尚待釐清，而七堵-八堵是最繁忙的路段，因路廊狹窄，成為多年難以解決的嚴重瓶頸。

政府已提出短、中、長期方案，林全指出，前瞻基礎建設計畫也嘗試加強東部地區軌道的運量與能量，短期間，七堵-八堵間路廊壅塞的問題可透過橫渡線工程解決，完工後能提升20%運量，使基隆平日通勤的電車自5班增為6班，改善輕軌推動之前基隆地區民眾「行」的問題，透過增加1至2班普悠瑪列車，將可緩解東部地區假日車票一票難求的問題。

林全表示，橫渡線工程所需經費不多，卻有很大的效益並使民眾有感，希望台鐵及鐵工局同仁秉持經驗和專業，落實改善工程，包括：完善號誌系統以確保調度安全性、拉長鐵軌以便利調度橫渡線施工等，並期許同仁注意施工安全及完工後的維運挑戰。

(工商)