姚元浩報警求抓大陸洩照鬼 法界坦言欠「這項」就沒轍！
日前王心凌穿著內褲、小可愛的私密床照外流引發軒然大波，舊愛姚元浩認了是拍照者但否認是洩照兇手，然女方所屬天晴娛樂直指照片乃姚元浩「偷拍」，二度發聲明揚言提告，而沉寂多時，姚元浩不堪汙衊，昨天二度po文，曝光兩年前對於前女友私密照外流一事的處理過程，還請求王心凌一定要對他提告，一改之前的溫情模式，態度轉硬，且已報案盼追查「洩照鬼」。
姚元浩昨打破沉默二度po文，也揭露了這張私密床照流出的起始點，透露2年前兩人還交往時，發現了女方的私密床照被po在IG上，當時他、雙方經紀人、助理等相聚在王家，已就同一張照片外流的情況進行了解，姚元浩表示，最終王心凌的經紀公司透過IP位址，推論出洩照兇手位於中國。
而據《自由時報》報導，姚元浩據悉已在律師陪同下，前往刑事警察局遞交告訴狀，依「妨礙秘密罪」向散布者提告，盼讓此事件進入司法調查階段，然法界認為雖然警察局受理此案，但追查難度仍高，若如姚元浩所言，當初查到洩照IP在對岸，則必須有「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的協助，才能推進追查進度，然這也代表整起事件將升級到法務部的層次，若辦案格局無法擴及至此，則難以辦案，也就難還姚元浩清白。
(中時電子報)
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