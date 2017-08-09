旗山農會「金蕉米」 上市首日被搶購一空

旗山農會金蕉米上市，總幹事石檻彰（前排左二）帶領同仁現場促銷。(記者林雅惠攝）

金蕉米上市試吃會，煮熟的金蕉米微微芋頭香氣與Q感深受民眾喜愛。(記者林雅惠攝）

旗山區有香蕉王國美名，但香蕉種植面積大不如前，近年香蕉價格又起伏不定，旗山農會協助農民轉型種稻米，推出有史來第一個自有品牌「金蕉米」，9日上市試吃會，民眾大讚米Q有香氣，首日販售1300包被搶購一空。

旗山區農會總幹事石檻彰說，旗山區稻米在30、40年代是旗美9區盛產地，40年代後因香蕉興起，利潤較高，農民才紛紛改種香蕉，現在剩旗尾、圓潭一帶有約50公頃稻米，為了防範香蕉價格崩盤風險，農會自創金蕉米品牌，鼓勵農民改種稻。

石檻彰說，旗山碾米廠已被列為歷史建物，未來僅供觀光不做碾米作業，農會選用桃園3號及台南11號作為與農民契作稻米品種，計畫明年起與農民契作300公頃，並選擇第一家同時通過CAS、HACCP 、ISO22000等認證及使用整套日本最新精米設備的斗南鎮農會配合製成金蕉米及加工品金蕉炊粉。

農會今天舉辦金蕉米上市試吃會，煮熟的金蕉米微微芋頭香氣與Q感深受民眾喜愛，8月底前並特價促銷，首日販售就熱賣銷售一空，民眾未來可於大高雄各農會超市買到金蕉米。

石檻彰表示，旗山優質的地理環境能產出優質香蕉，肯定也能種出「好米」，期望金蕉米進入市場，能為農民開創另一波商機。

(中時)