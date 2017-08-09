美軍魚鷹機提前退役？新技術、難適應成麻煩製造者
美國海軍日前和澳洲舉行聯合軍演時，又摔了1架魚鷹機，美軍剛剛證實機上3名失蹤官兵死亡，再度引發近年來事故頻傳的疑慮，由於存在安全隱患，讓美軍傷亡慘重，以至於有業內人士指出，不排除魚鷹機有提前退役的可能性。
根據《新華社》報導，魚鷹機是由波音和貝爾公司聯合設計生產的傾轉旋翼機，於1989年首次試飛以後，2007年進入美國海軍陸戰隊服役。但是近年來這款魚鷹運輸機的事故頻傳，讓美軍相當傷腦筋，近5年的事故率為每10萬小時飛行時間，發生3.44件意外，超過同期飛機的平均事故率。
軍事評論員馬堯認為，魚鷹運輸機雖然同時兼有直升機和固定翼螺旋槳飛機的優點，卻也因為兩種技術難以整合，而存在恐怖的安全隱患。他指出直升機的旋翼和飛機的螺旋槳不管在轉數、直徑、槳葉角等各方面都有很多差異，也就是說1套系統無法同時存在2種功能。
另外，魚鷹運輸機還使用了大量的新技術，光是機體結構就採用了將近6成的複合材料，機上還裝有3套駕駛系統相當複雜，讓習慣直升機或飛機的駕駛飛行員非常難以適應，這可能也是為何一直發生意外的原因之一。
這些難以整合的功能出現在同1架魚鷹機上，產生安全疑慮，再加上複雜的3套駕駛系統必須不斷、適時轉換，看似方便卻都是首次使用的新技術，也難怪近年來墜機意外頻傳，然而在這樣高傷亡率的情況下，魚鷹機傳出可能會提早退役。
(中時電子報)
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