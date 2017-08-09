天氣炎熱 民眾公園樹下抗「日」去
天氣炙熱、台灣陷入限電危機，不少民眾為了節電不敢開冷氣，紛紛跑到公園樹蔭下抗「日」，聊天、下棋、瞇眼睛。不過，有民眾反映，多處公園栽種的綠樹太稀疏，發揮不了遮蔭效果，希望能多種樹。
最近台灣的天氣相當悶熱，幾乎每天早上太陽才出來，氣溫就直接摜破攝氏30度，讓人很難受。員林市的員林公園，綠樹成蔭，也成了市民眾納涼的絕佳去處之一，上午10點多，每棵大樹下，就已經有人占了乘涼的好位置。
70多歲的陳先生說，這種天氣，在室內沒開冷氣是絕對待不住，但擔心電費支出太多，才到公園吹自然風，很舒服。不過，王女士表示，就算在公園，有時候還是覺得悶，在樹蔭下，都還要搧扇子。
「樹種太少了！」有民眾表示，員林市區不少公園都走「運動風」，偌大的空間，樹種得並不多，公園「運動場化」，綠蔭變少，有點怪怪的。
員林市公所主任秘書賴致富表示，民眾質疑公園栽種的樹木太稀疏，應該是指新開闢的184公頃重畫區的公園，他說，相關公園種植的樹木密度都符合標準，只是因為新栽種的樹木還不夠粗大與茂密，才會讓民眾誤解。
他說，至於市區多數的老舊公園，都已綠葉成蔭，並強調，多種植，是公所的目標。
(中時)
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