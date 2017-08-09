熱上加熱 美國死亡谷月均溫打破歷史紀錄
加州死亡谷窪地(Death Valley)是地球上最乾燥與炎熱的地方，而且似乎會愈來愈熱。死亡谷2017年7月的月均溫達到攝氏41.9度，創下新的歷史紀錄，先前的紀錄是拉斯維加測站在1917年8月量到的41.8度，位置同樣也在死亡谷。
生活科學(Live Science)報導，整個7月中，死亡谷最「冷」的氣溫是35度，出現在清晨5點，而.白天的氣溫都在50度以上，也難怪月均溫可以突破歷史紀錄。
死亡谷之所以如此炎熱，當然與地質因素有關，死亡谷週邊多山，受到沉降氣流焚風化的影響，使得這地區非常乾燥，而且它又低於海平面(海拔下86公尺)，所以更為炎熱明顯。死亡谷在2013年7月10日創下有記錄以來的地球自然環境的最高氣溫 56.7度。而今年的7月的最高溫是53.9度，與歷史紀錄相距不遠。
當然，不只是死亡谷，全球平均氣溫都在上升。據國家海洋和大氣管理局(NOAA)發布的報告顯示，全球已經連續三年創下氣溫最高紀錄，而且今年恐怕也不例外。據預測，2017年8月、9月、10月都會刷新北半球的月平均氣溫。
(中時電子報)
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