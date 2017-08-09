北韓警告：已具備讓日本瞬間化為焦土的能力

北韓中央通信社9日報導，北韓當局考慮以「火星12型」（Hwasong-12）中長程彈道飛彈包圍射擊美國關島，同時點名日本首相安倍晉三和防相小野寺五典恐嚇說，「北韓早已具備讓整個日本列島一瞬間化為焦土的能力」。

北韓當局9日發表聲明指出，對關島的作戰計畫不久後將向北韓最高司令部報告，「只要朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）核子部隊最高指揮官金正恩作出決定，將在任何時刻以多動向及連續的方式落實」。

北韓同時要求美國做出正確的選擇，立刻停止軍事上的挑釁行為。北韓曾於5月試射「火星12型」，據推測射程約5千公里左右，足以射達關島。

防衛省9日對外公布，航空自衛隊的2架F2戰鬥機8日與美國2架B-1B轟炸機在九州周邊上空舉行聯合演習。

自關島的空軍基地飛抵日本的美軍轟炸機在與航自演習後，又飛往朝鮮半島上空，與南韓空軍的F16戰鬥機舉行聯合演習。美日韓欲藉此舉顯示美日韓3國堅強的合作關係以牽制北韓。

(中時)