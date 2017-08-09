竹市第4座愛享冰箱成立 節省食物再出擊

新竹市政府9日在香山區樹下社區成立第4個愛享冰箱的據點，社會處長陳雪慧期盼更多社區一同發揮能量，分享食物分享愛。（陳育賢攝）

新竹市政府9日在香山區樹下社區成立第4個愛享冰箱的據點，讓社區居民分享食物分享愛。（陳育賢攝）

為響應食物不浪費，新竹市政府自今年2月起輔導社區成立「愛享冰箱」據點，7月達成「1區1個愛享冰箱」任務後，9日再於香山區樹下社區成立第4個愛享冰箱據點，市長林智堅表示，半年來，已將4052公斤的食物分享給1萬5898人次有需要的民眾，希望更多社區一同發揮能量，分享食物分享愛。

林智堅表示，市府以「分享你多餘的食物、取用你需要的食物」理念，來輔導社區發展協會，招募社區鄰里內願意提供食物共享的店家或居民，由社區志工進行食材募集、管理與發放，立即滿足有溫飽需求的民眾，又免於剩食浪費。

社福工作從社區深根，聚集社區能量，傳遞友善續食、社區零飢餓的幸福城市理念，也希望號召更多愛心商家及社團共襄盛舉，讓每1口食物，發揮應有的價值。

第4個社區愛享冰箱據點「香山區樹下社區」，是由里長吳國亮及社區理事長吳國瑯籌畫，邀集埔前里長蔡煌斌及靈安宮主委吳子龍，於當地居民的信仰中心「靈安宮」右方走廊成立，未來每周3和周5下午4點到5點開放，有需求的民眾都可以在開放的時間拿取食用，沒有任何資格條件限制。

社會處陳雪慧處長表示，北區民富社區據點3月運作至今，在里長沈朝旺及理事長楊志成經營下，提供超過2818公斤食物，滿足11,535人次需求。

香山內湖社區據點，在里長王斌展及前理事長王炳南的用心下，5月至今也已提供超過867公斤食物，服務2829人次。

而成立快滿1個月的東區科園社區，在理事長潘嬰娣及前理事長劉瓊林的努力下，則提供超過367公斤的食物，服務1534人次，總計已分享4052公斤食物，1萬5898人次民眾。

陳雪慧說，將持續努力輔導社區發展協會，朝「1聯里1據點」目標前進，此外也將再辦理食品安全相關訓練課程，讓志工們每天收受食物後，進行分裝整理及貼上食用期限，並定時檢查冰箱內食物新鮮度，確保民眾食的安全。

同時也呼籲及號召更多愛心企業及商家共襄盛舉，讓社區愛享冰箱據點在新竹市遍地開花，打造友善續食、社區零飢餓的幸福城市。

(中時)