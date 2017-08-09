越籍逃逸外勞疑直播自盡 檢警初步排除他殺
32歲的裴姓越南籍男性移工，9日上午被發現陳屍在湖口鄉1處公園內，警方獲報後前往了解，發現裴男疑似用手機自錄遺言並直播，以越南語說「我對不起爸媽，無法回去了」等語，利用盪鞦韆鐵鍊自盡，檢警9日相驗，排除他殺。
警方表示，9日上午5點半接獲民眾報案，前往湖口鄉中華公園查看，發現1名男性倒地，已明顯死亡，經查驗身分，發現為越南籍、32歲的裴姓外籍勞工，且為逃亡身分。
由於裴男生前疑似利用網路直播，留下他以盪鞦韆鐵鍊纏住脖子影像，還有他留下的話，警方也請通譯翻譯影片中的語言，大意為他對不起爸爸、媽媽，再也無法回去了。
警方初步調查，影片疑為裴男自行錄製，晃動程度與手機相符，影片未拍攝到他人在場。裴男來台2年，檢警9日相驗，排除他殺，確切原因仍待釐清。
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