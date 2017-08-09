超養眼 新生代暖男露屁屁

孫其君。（凱特文化提供）

孫其君。（凱特文化提供）

孫其君。（凱特文化提供）

孫其君是衝浪高手。（凱特文化提供）

孫其君將推出旅遊圖文寫真書《孫其君的海岸自由式》，收錄20款180張全彩寫真照片加心情寫照，他花蓮、澎湖感受大自然的純淨也享受久違的旅行時光，「為了這本寫真書，我花半年的時間把身材練得更為精實，說起來實在有點害羞，這其實算是一本尺度『全裸』的寫真，有一絲不掛展現人體美學的照片，但看起來絕對是健康的旅遊寫真集」。

有款情慾眼照，充滿想像空間，也讓孫其君被虧「床戰」經驗豐富，孫其君撇清說：「是我演技好啦，大家都被我騙到了。」寫真集即將推出，人緣很好的孫其君，紛紛接到圈內好友們的鼓勵和打氣，於是跟朋友打賭寫真集銷售，如果破5000就招待大家衝歐洲天體營，壯膽遛鳥去。

孫其君還嘗試全裸曝曬希望將身上的色差曬均勻，被攝影師發現他連臀部也有戲，臀上明顯的雙酒窩彷彿在對你微笑，出版社以孫其君的翹臀加送酒窩為賣點，讓粉絲對這本旅遊寫真書，期待程度爆表，新書將於今（10日）開放預購，8月17日正式發行。

(中時)