菊島盃全國青少年硬式棒球賽 24支棒球名校競逐
2017年菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽，9日上午於縣立中山棒球場熱鬧開幕，共計吸引15縣市、24支棒球名校、900餘人參加，各路頂尖棒球好手展開為期5天，48場精彩賽事。
菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽，9日上午10時30分舉行開幕式，縣長陳光復因公赴日參加觀光旅遊推介會，由縣府參議洪慶鷲到場主持，包括馬公市公所秘書洪長青、教育處體健科長陳雅香、中華民國學生棒球運動聯盟裁判長陳際塘、體育會理事長張偉男、裁判長吳國華、馬公國中校長葉天賞、台中市棒委會裁判長張志賢，以及各參賽隊伍領隊、教練皆到場觀禮，為選手加油打氣。
洪慶鷲表示，本次賽事自8月9日起至13日展開為期5天賽事，歡迎來自全台15個縣市的選手遠道而來參加比賽，感謝大家熱情的響應參與，勉勵選手藉由比賽互相切磋球技，增進彼此情誼與技術，締造佳績。
洪慶鷲指出，澎湖縣雖屬離島地區，仍不斷努力使棒球運動成為本縣亮點。自民國90年起，本縣推展棒球運動不遺餘力，積極推廣學生棒球運動，已培育多名優秀棒球選手，感謝棒球教練及工作人員的辛勞，讓本縣棒球運動持續蓬勃發展。
開幕式安排由張偉男擔任打擊手、洪慶鷲擔任投手，及葉天賞擔任捕手共同開球，為一連串精采賽事揭開序曲。
本次棒球賽自8月9日起至13日，分別於澎湖縣立中山棒球場、大城北棒壘球場、講美棒球場3個場地舉行，包括台北市、桃園市、彰化縣、苗栗縣、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣與本縣共計籌組24支隊伍參與，展開5天精采賽事，歡迎鄉親踴躍到場為選手加油。
(中時)
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