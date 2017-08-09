金大程子軒決戰大陸 入選建築新人獎百強
國立金門大學建築系3年級陸生程子軒參加對岸東南大學「建築新人獎」徵選，以「閱讀行為的吸引 活化社區的社區圖書館」提案入選前100強。他也是這項競爭作品近800件的高水準比賽中，唯一入選的台灣國、私立大學建築科系學生。
大陸東南大學建築學院為90周年校慶所舉辦的「建築新人獎」徵選，吸引中國大陸26個省、市和地區82所高校學生參賽，一共收到有效作品759份，競爭十分激烈。在大陸各高校85位老師評選出積分前96名的作品，並有5人並列第96名後，最終共有101件作品脫穎而出，獲得參加決賽資格。
金大指出，此次比賽投件學校包含大陸、香港知名校院如香港中文大學、重慶大學、東南大學、天津大學、北京工業大學、南京大學等等，競爭水平頗高。程子軒同學為廣東省大陸籍學生，在進入金大建築系之後就展現豐富創意能力，具有強烈學習的企圖心，尤其在空間、造型的傳達能力極佳，在一系列建築設計課程中，均有非常優秀的表現。
程子軒大一時也曾代表金大建築系參與兩岸實構競賽，逐步累積競賽上的經驗。他此次的提案除入選「東南·中國建築新人賽」之外，也在上月入選由遠東集團所舉辦的《亞洲建築新人戰在台灣》遠東建築新人獎的31件初選作品。
金大表示，《亞洲建築新人戰在台灣》將於8月中旬進行第2階段徵選，最終的「新人獎」得主將代表台灣赴柬埔寨金邊參加《2017亞洲建築新人戰》亞洲總決賽。屆時遠東集團將贊助所有旅費與食宿費用，與17個地區、國家的代表一較高下。
(中時)
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