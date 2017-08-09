首例！有線電視公司因獨家條款 遭罰百萬

有線電視因簽訂獨家經營條款，遭公平會開罰！公平會今（9）日指出，大安文山有線電視、金頻道有線電視、天外天有線電視與公寓大廈管委會，因簽訂獨家經營權條款，以不正當方法阻礙競爭者，3案共開罰370萬元，成為有線電視因簽訂獨家經營條款而遭公平會開罰首例。

據公平會調查，大安文山公司、金頻道公司分別為北市大安區、北市中山區和松山區的業者，市場占有率分別約為51.1％、47.7％，於2014年11月和2015年12月起，與社區管委會簽訂有線電視收視契約獨家經營權條款，不讓其他業者經營，否則取消相關費用優惠，並收取未到期費用作為懲罰性違約金。

另外，在新北三重區、蘆洲區經營有線電視天外天公司，其市場占有率約為41.9％，也自2012年起與管委會簽訂獨家經營權條款，更從2015年6月起發函警示管委會，要求違約的管委會拒絕其他業者進入社區架設設備或撤除設備。

公平會副主委彭紹瑾表示，這是公平會第一次遇到有線電視業者阻礙其他業者並簽獨家條款的案例，明顯違反《公平交易法》第20條第3款，依影響戶數、行為類型、市占率與經營地區的不同，分別針對大安文山公司、金頻道公司、天外天公司處90萬元、120萬元及160萬元罰鍰。

此外，公平會委員會今日也針對出去走走公司於「露營樂、露營區．夥伴合作計畫」文宣比較廣告不實，雅威建設銷售的台中市大雅區建案「雅豐藝墅」2期廣告不實，各罰30萬元。

(中時)